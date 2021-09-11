«Несовместимо с реальностью». Максименко — о новости про переход из «Спартака» в «Зенит»
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита».
«В самом начале карьеры что-то смотрел только. Сейчас всё равно новости доносятся, но я не обращаю внимания. Самое бредовое, что было – информация о переходе в «Зенит»? Это была утка, конечно. Несовместимо с реальностью», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Максименко дебютировал за «Спартак» в Премьер-Лиге 28 июля 2018 года и проводит свой четвёртый сезон за московский клуб. В минувшем сезоне РПЛ голкипер провёл 29 матчей, из которых шесть отыграл на ноль.
В новом сезоне РПЛ Максименко принял участие в 6 матчах, в которых пропустил 6 голов и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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