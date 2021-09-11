Максименко ответил на вопрос о сравнении Тедеско и Витории в «Спартаке»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко ответил на вопрос о сравнении действующего главного тренера клуба Руя Витории с экс-наставником команды Доменико Тедеско.
«Нет времени унывать. Готовимся к важным играм, надо играть на победу – всё просто. Есть ли ощущение, что после того, как в начале «Спартаку» где-то не везло, а после паузы пойдёт лучше? Мы надеемся на благое будущее, но я не знаю, что будет завтра. Перерыв, по идее, должен перезагрузить.
Тедеско со стороны кажется энерджайзером, а Витория – профессором? Люди разные: кто-то эмоционален, кто-то спокоен. Это нормально. Но если, к примеру, какой-то тренер показывает эмоции на бровке, то это не значит, что он такой в раздевалке. Где-то можно накричать, где-то успокоить. Все по-разному», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
После шести туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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