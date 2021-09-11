Пеле — о своём восстановлении после операции: жду возможности снова сыграть

Легендарный бразильский нападающий Пеле рассказал о своём самочувствии после операции по удалению опухоли.

«Друзья мои, с каждым днем я чувствую себя немного лучше. Я с нетерпением жду возможности сыграть снова, но я все еще собираюсь восстановиться еще несколько дней. Пока я здесь, я пользуюсь возможностью много поговорить с семьей и отдохнуть. Еще раз спасибо за все добрые сообщения. Скоро мы снова будем вместе!» — написал Пеле в своём «инстаграме».

ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 год он выступал на родине за «Сантос», после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе «Нью-Йорк Космос». В составе «Сантоса» он шесть раз стал чемпионом Бразилии и дважды выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах.