Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пеле — о своём восстановлении после операции: жду возможности снова сыграть

Пеле — о своём восстановлении после операции: жду возможности снова сыграть
Комментарии

Легендарный бразильский нападающий Пеле рассказал о своём самочувствии после операции по удалению опухоли.

«Друзья мои, с каждым днем я чувствую себя немного лучше. Я с нетерпением жду возможности сыграть снова, но я все еще собираюсь восстановиться еще несколько дней. Пока я здесь, я пользуюсь возможностью много поговорить с семьей и отдохнуть. Еще раз спасибо за все добрые сообщения. Скоро мы снова будем вместе!» — написал Пеле в своём «инстаграме».

ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 год он выступал на родине за «Сантос», после чего провёл ещё два сезона в США, в клубе «Нью-Йорк Космос». В составе «Сантоса» он шесть раз стал чемпионом Бразилии и дважды выиграл Кубок Либертадорес. В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1289 голов в 1363 матчах.

Великий вечер Месси — Лео побил рекорд Пеле и плакал вместе со стадионом Великий вечер Месси — Лео побил рекорд Пеле и плакал вместе со стадионом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021