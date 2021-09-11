«Повесил трубку и покраснел». Максименко рассказал, почему решил учить английский язык

Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, почему принял решение изучать английский.
«Стараюсь заниматься английским три раза в неделю – по полтора часа. Пять часов выходит. Я занимаюсь второй месяц, сейчас немножко стало легче. Но первый – это просто взрыв мозга. Вообще со всем сложно было.
С кем я поговорил, что решил его учить? Вот именно, что я не смог с кем-то поговорить на английском. После этого решил, что надо пробовать.
Кто это был? Мы были на отдыхе. Была ситуация: позвонили с ресепшена на отельный телефон. Девушка что-то сказала, я ответил «ноу андерстенд» – и повесил трубку. После этого я покраснел, это был переходный момент. Накопительный эффект получился, раз, два – и вот этот случай поставил точку», — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В нынешнем сезоне РПЛ Максименко принял участие в 6 матчах, в которых пропустил 6 голов и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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