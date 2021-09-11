«Челси» открыт для возможного обмена с «Баварией» Вернера на Зане

Лондонский «Челси» готов вступить в переговоры с мюнхенской «Баварией» по обмену своими дорогостоящими немецкими игроками – Тимо Вернера на Лероя Зане, утверждает Todo Fichajes.

Но, согласно информации источника, чемпионы Германии не пойдут на такую сделку, несмотря на их интерес к форварду «аристократов» как к ключевой цели. Вернер рассматривается как потенциальный преемник Роберта Левандовского, но «Бавария» не хотела бы расставаться с Зане, несмотря на то, что последний не может набрать свою лучшую форму.

Напомним, с 2016 по 2020 год Зане выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», куда он перешёл из «Шальке-04». Контракт Зане с «Баварией» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.



Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач.