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Медведев — в финале US Open, Путин против отмены лимита на легионеров. Главное к утру

Медведев — в финале US Open, Путин против отмены лимита на легионеров. Главное к утру
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Впечатляющая вывеска на финал престижного турнира US Open – 2021, Путин высказал свою позицию по поводу лимита на легионеров, и результаты квалификации Гран-при Италии в Формуле-1.

  1. Даниил Медведев вышел в финал US Open, обыграв Феликса Оже-Альяссима. Его соперником станет первая ракетка мира Джокович.
  2. Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ.
  3. Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии, Ферстаппен — третий, Мазепин — последний.
  4. КХЛ: ЦСКА одержал четвёртую победу подряд, дома обыграв «Локомотив», «Ак Барс» в овертайме сломил сопротивление «Витязя», а «Автомобилист» обыграл минское «Динамо».
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