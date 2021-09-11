Медведев — в финале US Open, Путин против отмены лимита на легионеров. Главное к утру

Впечатляющая вывеска на финал престижного турнира US Open – 2021, Путин высказал свою позицию по поводу лимита на легионеров, и результаты квалификации Гран-при Италии в Формуле-1.