Сборная Турции уволила главного тренера после разгромного поражения от Нидерландов

Руководство федерации футбола Турции приняло решение о расставании с 69-летним местным специалистом Шенолом Гюнешем после поражения на выезде со счётом 1:6 в матче 6-го тура групповой стадии отборочных матчей на ЧМ-2022 от сборной Нидерландов. Информация об этом опубликована в «Твиттере».



«После встречи с тренером нашей национальной сборной Шенолом Гюнешом было решено разойтись по обоюдному согласию. Мы хотели бы поблагодарить нашего уважаемого специалиста за его работу и вклад в турецкий футбол», — гласит публикация в «твиттере» сборной Турции.



После 6 туров Турция занимает 3-е место в группе G, имея в своём активе 11 очков. Вторую строчку занимает сборная Норвегии (13), а возглавляет таблицу сборная Нидерландов (13).