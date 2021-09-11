«Реал» пригласит на игру с «Сельтой» строителей, участвовавших в реконструкции «Бернабеу»

«Реал» отблагодарит всех рабочих, принимавших участие в реконструкции домашнего стадиона клуба «Сантьяго Бернабеу», сообщает Marca.

Мадридский клуб пригласит строителей, каменщиков, маляров, уборщиков и остальных рабочих на игру с «Сельтой», которая пройдёт в рамках 4-го тура Примеры.

«Реал» проведёт домашний матч на своём родном стадионе впервые с марта 2020 года. Ожидается, что до игры все оставшиеся работы по арене будут завершены.

Реконструкция арены началась в 2019 году. Бюджет строительства оценивается около € 500 млн. Несмотря на возобновление матчей, работы будут продолжаться до конца 2022 года.

Ранее стадион дважды реконструировался — в 1982 и 2001 годах. Вместимость «Сантьяго Бернабеу» составляет 81 044 зрителя. Игры прошлого сезона «Реал» проводил на стадионе «Альфредо ди Стефано».

После трёх сыгранных туров Примеры «сливочные» возглавляют таблицу чемпионата с семью баллами в активе.