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Источник: Малком и Клаудиньо смогут сыграть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Источник: Малком и Клаудиньо смогут сыграть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси»
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Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут сыграть за санкт-петербургский клуб в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (11 сентября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября), сообщает журналист Фабио Алейшо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, Бразильской конфедерации футбола (CBF) попросила Международную федерацию футбола (ФИФА) отменить наказание для игроков за отказ выступать за национальную команду в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

Напомним, ранее Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон. Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. Позже ФИФА запретила игрокам выступать за клуб в ближайших матчах.

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