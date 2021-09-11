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Хедира: у Роналду действительно большое эго. Временами он вообще не беспокоится о защите

Хедира: у Роналду действительно большое эго. Временами он вообще не беспокоится о защите
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Бывший полузащитник туринского «Ювентуса», «Реала» и сборной Германии Сами Хедира поделился мнением о бывших партнёрах Криштиану Роналду и Пауло Дибале.

«Роналду — лучший из тех, с кем я когда-либо играл. Да, у него действительно большое эго, он не лучший в защите и временами вообще не беспокоится о защите, но посмотрите, сколько трофеев он выиграл. Иногда лучше, чтобы защищалось десять человек, а Роналду забивал.

Что касается Дибалы, Пауло нужен телохранитель на поле. Кто-то, кто сможет защитить его и позволить ему выложиться по полной. У него слишком много травм и проблем за пределами поля. Ему нужно оставаться сосредоточенным и заботиться о своём теле», — приводит слова Хедиры La Gazzetta dello Sport.

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