«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Тони Харрингтон.
«Тоттенхэм Хотспур» в 3 матчах набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (2) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Вест Хэм Юнайтед» (7) и «Манчестер Юнайтед» (7).
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