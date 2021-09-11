Источник: Коман не продлит контракт с «Баварией», так как хочет играть в АПЛ

Фланговый нападающий «Баварии» Кингсли Коман не подпишет новый контракт с мюнхенским клубом, так как хочет играть в английской Премьер-лиге. Игрок интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».
Как сообщает Le10sport, 25-летний футболист отклонил последнее предложение «Баварии» о контракте в надежде перейти в клубы АПЛ.
Ранее сообщалось, что Коман не может договориться с «Баварией» о новом контракте. По условиям действующего соглашения, истекающего в 2023 году, француз получает € 9 млн за сезон до вычета налогов. Клуб предлагает ему € 13 млн, но Кингсли хочет поднять оклад до уровня Лероя Зане — € 18 млн.
Коман является воспитанником «Пари Сен-Жермен», где провёл первый год на взрослом уровне, после чего перебрался в «Ювентус». В 2015 году вингера арендовала «Бавария», а спустя два года выкупила его.
- 11 сентября 2021
-
12:05
-
11:57
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:14
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:04
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:48
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:12
-
08:55
-
08:31
-
08:20
-
07:50
-
07:31
-
06:08
-
05:36
-
05:29
-
04:28
-
03:40
-
03:17
-
02:57