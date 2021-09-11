Источник: Коман не продлит контракт с «Баварией», так как хочет играть в АПЛ

Фланговый нападающий «Баварии» Кингсли Коман не подпишет новый контракт с мюнхенским клубом, так как хочет играть в английской Премьер-лиге. Игрок интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

Как сообщает Le10sport, 25-летний футболист отклонил последнее предложение «Баварии» о контракте в надежде перейти в клубы АПЛ.

Ранее сообщалось, что Коман не может договориться с «Баварией» о новом контракте. По условиям действующего соглашения, истекающего в 2023 году, француз получает € 9 млн за сезон до вычета налогов. Клуб предлагает ему € 13 млн, но Кингсли хочет поднять оклад до уровня Лероя Зане — € 18 млн.

Коман является воспитанником «Пари Сен-Жермен», где провёл первый год на взрослом уровне, после чего перебрался в «Ювентус». В 2015 году вингера арендовала «Бавария», а спустя два года выкупила его.