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Почеттино: Мбаппе счастлив в «ПСЖ»

Почеттино: Мбаппе счастлив в «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в преддверии матча 5-го тура французской Лиги 1 с «Клермоном» рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, 2 сентября Мбаппе покинул расположение сборной Франции из-за травмы ноги.

«Надеемся, Мбаппе сможет сыграть в матче с «Клермоном». Он счастлив в «Пари Сен-Жермен». Мбаппе — уравновешенный и эмоционально стабильный парень. Мы хорошо понимает друг друга», — приводит слова Почеттино L'Equipe.

Матч 5-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Клермон» состоится сегодня, 11 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 18:00 мск. «ПСЖ» в 4 матчах набрал 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2021/2022. «Клермон» (8) — на 3-м месте.

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