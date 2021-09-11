Экс-тренер «Спартака» объяснил, почему при нём не заиграли Кокорин и Урунов

Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель рассказал, почему при нём в московском клубе не заиграли нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и полузащитник «Уфы» Остон Урунов.



«У нас на момент их прихода была боевая команда с огромной конкуренцией. Покажут они уровень или нет, зависело от их формы. В каком-то смысле ребятам не повезло. Кокорин получал травму как раз когда появлялась возможность себя показать. Мы просто-напросто не смогли встроить его в команду. Посмотрите, сколько игр он пропустил за первые недели.



Но Александр, безусловно, очень качественный игрок. Когда был на поле, старался максимально помочь команде. На тренировках выкладывался в полную силу — не было такого, чтобы мы с Доменико Тедеско были недовольны им на тренировке.



Урунов — молодой талант. Но тут чуть иная ситуация: легионерские места в команде были ограничены. И Остон тоже получал повреждения и долго восстанавливался. Ему было не так важно играть в каждом матче — мы могли вовлекать его постепенно. Но из-за лимита мы попросту не могли использовать Урунова здесь и сейчас. Раскрыть его потенциал было тяжело», — приводит слова Хинкеля Sport24.

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