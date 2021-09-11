Тренер «Эрцгебирге» рассказал, почему сорвался переход Сулейманова в немецкий клуб

Главный тренер клуба второй Бундеслиги «Эрцгебирге» Алексей Шпилевский рассказал, почему сорвался переход российского футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова в немецкую команду.



«Просмотра не было, он к нам не приезжал. Руководству клуба Шапи предложили агенты, и мы реально могли его взять. Была ещё одна кандидатура – тоже юный, перспективный мальчик из России, но не хотелось бы называть фамилию. Что касается Шапи, то, конечно, я был наслышан о нём, знал, что он забивал в Лиге чемпионов, но целенаправленно за ним не следил.

Мы со скаутским отделом «Эрцгебирге» сели смотреть матчи Сулейманова, анализировать, как играл в последние годы и месяцы. Было понятно: талантливый мальчик, хорошая левая нога. Но всё делает на месте, без продолжения. А во второй Бундеслиге одного таланта мало. Тут другие скорости. В конце концов я принял решение, что это не тот футболист, который нам нужен.

С Гончаренко Шапи не обсуждали. Да, мы земляки, но особо не общаемся. Я больше с его ассистентом контактирую – Ермаковичем. Летом созванивались по другому футболисту – Шкурину, с которым они работали в ЦСКА. Мы рассматривали возможность его аренды в «Эрцгебирге», но в итоге он уехал в Киев», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 8 сентября пресс-служба «Краснодара» сообщила о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в турецкий клуб «Гиресунспор» на правах аренды. Арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Гиресунспор» в этом сезоне вышел в высший дивизион чемпионата Турции. В нынешнем сезоне клуб в трёх матчах не сумел набрать очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.