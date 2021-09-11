«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Джон Брукс.
«Манчестер Юнайтед» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (1) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», набравший 9 очков.
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- 11 сентября 2021
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