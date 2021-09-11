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Тренер «Эрцгебирге» — о Жирове: то, что он уже капитан команды, много говорит о нём

Тренер «Эрцгебирге» — о Жирове: то, что он уже капитан команды, много говорит о нём
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Главный тренер «Эрцгебирге» белорус Алексей Шпилевский рассказал о российских игроках, выступающих во второй Бундеслиге.

«Из российских футболистов тут вживую пока видел только Жирова и молодого мальчика из «Шальке 04» Ярослава Михайлова. Я рад, что «Зенит» отпустил его в аренду. Видно, что парень с потенциалом и по-спортивному очень наглый. Это хорошее качество. Таким и надо быть иностранцу, если хочешь добиться успеха в Европе.

А Жиров – очень хороший центральный защитник. Подходящая конституция, головой отлично играет, ногами. Да, может быть, не самый подвижный – зато с опытом. Много матчей во второй Бундеслиге провёл. То, что он уже капитан в немецкой команде, много говорит о его характере лидера», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Клуб Жирова «Зандхаузен» после пяти туров текущего сезона второй Бундеслиги находится на 14-м месте, имея в своём активе 4 очка.

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