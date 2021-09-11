«Не надо выбирать». «Рубин» анонсировал домашние матчи РПЛ в стиле «Матрицы»

«Рубин» оригинальным образом анонсировал домашние матчи Российской Премьер-Лиги с «Уралом» и «Зенитом».



На постере изображены две таблетки рыжего и синего цвета, на которых написаны названия клубов-соперников казанской команды в ближайших домашних встречах. Это является отсылкой к фильму «Матрица», по сюжету которого главному герою Нео нужно было сделать выбор между красной и синей таблеткой. Ранее вышел трейлер четвёртой части «Матрицы».



«Не надо выбирать — приходи на оба ближайших домашних матча!» — говорится в сообщении под фото.

Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Инстаграме».

Матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Урал» состоится 13 сентября, встреча казанской команды с «Зенитом» пройдёт 20 сентября.

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