«Не надо выбирать». «Рубин» анонсировал домашние матчи РПЛ в стиле «Матрицы»

«Рубин» оригинальным образом анонсировал домашние матчи Российской Премьер-Лиги с «Уралом» и «Зенитом».
На постере изображены две таблетки рыжего и синего цвета, на которых написаны названия клубов-соперников казанской команды в ближайших домашних встречах. Это является отсылкой к фильму «Матрица», по сюжету которого главному герою Нео нужно было сделать выбор между красной и синей таблеткой. Ранее вышел трейлер четвёртой части «Матрицы».
«Не надо выбирать — приходи на оба ближайших домашних матча!» — говорится в сообщении под фото.
Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Инстаграме».
Матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Урал» состоится 13 сентября, встреча казанской команды с «Зенитом» пройдёт 20 сентября.
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- 11 сентября 2021
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