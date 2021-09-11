Виктор Онопко спровоцировал потасовку во время матча Кубка Легенд с Турцией
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Тренер сборной России Виктор Онопко спровоцировал потасовку во время матча Кубка Легенд с командой Турции (6:4).
В первом тайме встречи Онопко грубо сыграл против футболиста турецкой команды Мехмета Аурелио, после чего толкнул соперника. Это привело к потасовке на поле с участием футболистов обеих команд
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Напомним, Онопко вошёл в тренерский штаб нового наставника национальной команды России Валерия Карпина. Помимо Онопко тренерами сборной стали Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
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