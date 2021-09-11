Феминистки готовят акцию протеста к первому матчу Роналду в АПЛ

Феминистические организации готовят акцию протеста на матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра может стать для португальского нападающего Криштиану Роналду первой за манкунианцев после возвращения в АПЛ.

Матч состоится сегодня, 11 сентября, на «Олд Траффорд». Ожидается, что португалец будет в составе команды и выйдет на поле.

Феминистки хотят привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая утверждает, что стала жертвой изнасилования со стороны португальского футболиста Криштиану Роналду в 2009 году.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании со стороны игрока в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от футболиста $ 375 тыс. за молчание.

В октябре 2020-го Майорга предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывает доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года. Если попытка модели окажется успешной, Роналду вызовут в суд для дачи показаний. Впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание $ 375 тыс. Роналду всё отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.