Гвардиола: было бы здорово смотреть ЧМ каждые 2 года, нельзя криминализировать эту идею

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил мнение относительно идеи проводить чемпионат мира по футболу раз в два года. Идею на прошлой неделе повторно предложил глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.
«Я всегда рад, когда новые идеи предлагаются для обсуждения. Нельзя криминализовать их.
Клубы и лиги защищают свои позиции, ФИФА защищает свою, УЕФА – свою. Именно поэтому обсуждение идей в мировом футболе доходит до абсурда, потому что все думают только о себе.
Чемпионат мира – это прекрасно. Это самый значимый турнир, и как зритель я обожаю смотреть его. Было бы здорово смотреть чемпионат мира каждые 2 года.
Я полностью поддерживаю Арсена Венгера в том, что если проводится не чемпионат мира, то вместо него нужен какой-то другой турнир, например, Кубок конфедераций.
Я рад, что человек с невероятными достижениями не только в АПЛ, но и в мировом футболе, предлагает такие идеи», – приводит слова Гвардиолы The Guardian.
- 11 сентября 2021
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