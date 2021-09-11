Мостовой: «Спартак» должен победить «Химки». Допустят осечку — будет совсем несерьёзно

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«Логично, что пауза должна была пойти на пользу «Спартаку». У «Спартака» не так много футболистов было вызвано в национальные сборные. А те, кто был вызван, отыграли мало. «Химки» — сильный коллектив. Но у «Спартака» уровень футболистов выше. Должны победить.



Не понимал, почему Крал не играет при Витории. Он был основным в центре поля. Крал только в последних матчах начал выходить. Видимо, поэтому он и ушёл. Если «Спартак» и сейчас допустит осечку, то это уже будет несерьёзно. Это не те «Химки», которые были в прошлом сезоне. «Химки» сейчас не показывают чего-то феноменального.



«Спартак» ещё может спасти сезон. Нужно просто выигрывать каждую следующую игру. Достаточно выиграть четыре игры подряд – и вот ты уже в верхней части таблицы и бьёшься за чемпионство», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Матч чемпионата России «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 11 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.