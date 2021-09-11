Валерий Непомнящий оценил летние трансферы ЦСКА

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил летнюю трансферную кампанию московского ЦСКА.
«ЦСКА и на этот раз остался ЦСКА. Уж извините за тавтологию. Тратить деньги, даже если они имеются, в такое трансферное окно не совсем целесообразно. У команды серьёзный бонус в виде отсутствия еврокубков. Руководство поставило перед Алексеем Березуцким задачу — использовать тех игроков, которые есть в наличии.
В клубе умеют считать деньги. Повторюсь, сейчас у тренера появилась возможность дать подопечным шанс прибавить и выйти на новый уровень. Уверен, тот же Фукс ещё будет появляться на поле. Да и Чидера Эджуке проявляет себя всё ярче и ярче. Существует проблема роста, и это абсолютно нормальный процесс. Но пример нигерийца свидетельствует о том, что если футболист играет и ему доверяют, то он растёт», — сказал Непомнящий в интервью RT.
- 11 сентября 2021
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