Валерий Непомнящий оценил летние трансферы ЦСКА

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил летнюю трансферную кампанию московского ЦСКА.

«ЦСКА и на этот раз остался ЦСКА. Уж извините за тавтологию. Тратить деньги, даже если они имеются, в такое трансферное окно не совсем целесообразно. У команды серьёзный бонус в виде отсутствия еврокубков. Руководство поставило перед Алексеем Березуцким задачу — использовать тех игроков, которые есть в наличии.

В клубе умеют считать деньги. Повторюсь, сейчас у тренера появилась возможность дать подопечным шанс прибавить и выйти на новый уровень. Уверен, тот же Фукс ещё будет появляться на поле. Да и Чидера Эджуке проявляет себя всё ярче и ярче. Существует проблема роста, и это абсолютно нормальный процесс. Но пример нигерийца свидетельствует о том, что если футболист играет и ему доверяют, то он растёт», — сказал Непомнящий в интервью RT.