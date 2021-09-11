«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Николас Хоптон. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», набравший 9 очков.
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