«Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Вест Хэм Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Николас Хоптон. Резервный рефери — Майкл Солсбери.



Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», набравший 9 очков.