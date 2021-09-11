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«Челси» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Челси» — «Астон Вилла»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Челси» — «Астон Вилла». Встреча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Астон Вилла».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Саймон Лонг. Резервный рефери — Роберт Джонс.

Лондонский «Челси» в 3 матчах набрал 7 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (4) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», набравший 9 очков. В тройку лидеров также входят «Вест Хэм Юнайтед» (7) и «Манчестер Юнайтед» (7).

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