«Спартак» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



Московский «Спартак» в 6 матчах набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 14 очков.