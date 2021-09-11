«Спартак» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
Московский «Спартак» в 6 матчах набрал 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 14 очков.
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