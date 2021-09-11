Бенитес: финансовый фэйр-плей убивал «Эвертон» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал о летней трансферной кампании клуба.

«Я очень доволен игроками, которых мы подписали, потому что это те футболисты, которые нам были нужны, и они знают, что мы их искали.

Выбор этих игроков очевиден для всех. Мы не потратили много денег, но оформили несколько хороших трансферов. Могло ли быть лучше? Да, потому что, если у вас есть много денег, вы можете это сделать, но правила финансового фэйр-плей убивали нас в это трансферное окно.

Надеюсь, в следующее окно всё будет по-другому, но я очень доволен, потому что футболисты, которых мы привели, – это игроки, которые нам были нужны. Возможно, нам нужно было больше игроков на определённые позиции, но я думаю, что мы справились довольно неплохо», – сказал Бенитес.