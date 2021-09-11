Бенитес: финансовый фэйр-плей убивал «Эвертон» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес рассказал о летней трансферной кампании клуба.
«Я очень доволен игроками, которых мы подписали, потому что это те футболисты, которые нам были нужны, и они знают, что мы их искали.
Выбор этих игроков очевиден для всех. Мы не потратили много денег, но оформили несколько хороших трансферов. Могло ли быть лучше? Да, потому что, если у вас есть много денег, вы можете это сделать, но правила финансового фэйр-плей убивали нас в это трансферное окно.
Надеюсь, в следующее окно всё будет по-другому, но я очень доволен, потому что футболисты, которых мы привели, – это игроки, которые нам были нужны. Возможно, нам нужно было больше игроков на определённые позиции, но я думаю, что мы справились довольно неплохо», – сказал Бенитес.
- 11 сентября 2021
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:59
-
13:53
-
13:47
-
13:45
-
13:45
-
13:42
-
13:30
-
13:25
-
13:01
-
12:57
-
12:51
-
12:40
-
12:37
-
12:12
-
12:05
-
11:57
-
11:45
-
11:45
-
11:30
-
11:14
-
11:14
-
11:04
-
10:53
-
10:30
-
10:27
-
10:20