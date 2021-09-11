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Терюшков ответил на обвинения в обходе регламента в адрес «Спартака» и «Химок»

Терюшков ответил на обвинения в обходе регламента в адрес «Спартака» и «Химок»
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с полузащитником «Химок» Резиуаном Мирзовым. Напомним, футболист не сыграет в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Да, Мирзов не сыграет со «Спартаком». Он не готов сыграть полный матч. Сейчас Резиуан восстанавливается и приходит в оптимальную форму. Не ищите заговоров: это решение тренерского штаба, связанное с функциональной подготовкой футболиста. Мы, конечно, хотели, чтобы Резиуан сыграл, но не получается.

«Спартак» и «Химки» не обходят регламент. Никаких подковёрных договорённостей не было — всё это глупости. Вспомните, в прошлом сезоне Резиуан играл оба матча со «Спартаком». Не могу сказать, будет Мирзов в заявке или нет. Тренер будет решать перед игрой. Может быть, в заявку и попадёт», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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