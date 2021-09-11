Червиченко — о неучастии Мирзова в матче со «Спартаком»: не вижу криминала, все так делают

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о неучастии полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Это вопрос договорённости: если Мирзов пришёл за какие-то символические деньги, но при этом это было условием — наверное, это справедливо, если же это общий контракт, и «Химки» заплатили все деньги полностью — то не очень. «Спартак», отдавая Мирзова в «Химки» за небольшие деньги, предполагал, что тот не отберёт у них очки и будет портить нервы конкурентам, а не «Спартаку».



Не вижу в этой ситуации большого криминала. При лояльной договорённости между клубами это вполне логично. Работает внутренняя договорённость, а её пытаются завуалировать, говоря, что Мирзов недостаточно готов. Думаю, несмотря на запрет, все клубы так и делают, когда им надо. Помните дискуссии, когда предлагали ввести лимит зарплат? Всегда говорю, что это ни к чему не приведёт. Будут платить по лимиту, а потом добавлять. Так и здесь: запрет отменили, но всё равно существуют субдоговорённости, которые делают этот пункт рабочим. Этот принцип точно так и применяется, только теперь шиворот-навыворот», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.