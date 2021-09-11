«Барселона» приняла участие в праздновании Национального дня Каталонии

Сегодня, 11 сентября, отмечается ежегодный праздник — Национальный день Каталонии. Он проводится в память об окончании осады Барселоны, ставшей последним сражением в войне за испанское наследство, которая привела к ликвидации каталонской автономии.
Делегация из руководящего состава клуба, игроков и болельщиков возложила цветы к памятнику Рафаэлю Касанове, который руководил обороной города. Колонну возглавлял президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. В праздновании также принимал участие фланговый защитник «Барселоны» Жорди Альба.
По итогам трёх туров испанской Примеры «Барселона» набрала 7 очков и располагается на 4-м месте. Сегодня должен был состояться матч «Севилья» — «Барселона», однако он был перенесён по решению Высшего совета Испании по спорту (CSD) из-за отборочных матчей ЧМ-2022 в Южной Америке.
- 11 сентября 2021
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