«Барселона» приняла участие в праздновании Национального дня Каталонии

Сегодня, 11 сентября, отмечается ежегодный праздник — Национальный день Каталонии. Он проводится в память об окончании осады Барселоны, ставшей последним сражением в войне за испанское наследство, которая привела к ликвидации каталонской автономии.



Делегация из руководящего состава клуба, игроков и болельщиков возложила цветы к памятнику Рафаэлю Касанове, который руководил обороной города. Колонну возглавлял президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. В праздновании также принимал участие фланговый защитник «Барселоны» Жорди Альба.



По итогам трёх туров испанской Примеры «Барселона» набрала 7 очков и располагается на 4-м месте. Сегодня должен был состояться матч «Севилья» — «Барселона», однако он был перенесён по решению Высшего совета Испании по спорту (CSD) из-за отборочных матчей ЧМ-2022 в Южной Америке.