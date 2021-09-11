Сборная России в финале Кубка Легенд обыграла команду звёзд и стала победителем турнира

Сегодня, 11 сентября, сборная России встретилась с командой звёзд в финальном матче Кубка Легенд. Игра завершилась победой российских «ветеранов» со счётом 13:8. Павел Погребняк стал лучшим бомбардиром турнира. В финале он оформил пента-трик.

Кубок легенд-2021. Финал

Россия (легенды) — Сборная звёзд — 13:8

Голы: Титов (2), Погребняк (5). Аленичев (1), Каряка (2), Игнашевич (2), Головской (1) — Камбьяссо (1), Савиола (3), Карагунис (3), Воронин (1).

Отметим, что в составе проигравших за две желтые карточки был удален Георгиос Карагунис.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.