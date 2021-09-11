Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Камано

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилась со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Счёт в матче был открыт на 59-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который реализовал передачу Рифата Жемалетдинова.

На 79-й минуте железнодорожники удвоили преимущество, гвинейский футболист оформил дубль. Результативную передачу на свой счёт записал вышедший на замену на 57-й минуте Виталий Лисакович. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

«Локомотив», набрав в 7 матчах 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (7) — на седьмом месте.