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Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Камано

Московский «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Камано
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В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилась со счётом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Счёт в матче был открыт на 59-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который реализовал передачу Рифата Жемалетдинова.

На 79-й минуте железнодорожники удвоили преимущество, гвинейский футболист оформил дубль. Результативную передачу на свой счёт записал вышедший на замену на 57-й минуте Виталий Лисакович. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

«Локомотив», набрав в 7 матчах 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (7) — на седьмом месте.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
11 сентября 2021, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Камано – 59'   2:0 Камано – 79'
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