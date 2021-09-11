Роналду — в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ньюкаслом»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе на матч 4-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла». Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Встреча начнётся 17:00 по мск.

Это первый матч 36-летнего форварда в АПЛ после возвращения в стан манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Матич, Погба, Бруну Фернандеш, Санчо, Гринвуд, Роналду.



Запасные: Хитон, Байи, Далот, Линделоф, Фред, Лингард, Мата, ван де Бек, Мартиаль.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.

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