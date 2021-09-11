Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»: Роналду никогда не перешёл бы в «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Джемба-Джемба, который выступал за клуб с 2003 по 2005 год, высказал мнение о возвращении Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».



«Он слишком сильно любит «Манчестер Юнайтед», чтобы когда-нибудь присоединиться к «Манчестер Сити». Положа руку на сердце, я могу сказать, что он никогда бы не перешёл в «Манчестер Сити».



В футболе никогда не знаешь, что будет дальше, но я уверен, что он не присоединился бы к «Сити». Только представьте, что бы тогда произошло, — это было бы невероятно, фанаты хотели бы его смерти!



Теперь у них есть Роналду, вся команда может совершенствоваться, и он поднимет стандарты всей команды. Роналду не может выиграть Премьер-лигу в одиночку, но Варан тоже хороший игрок, и у «Манчестер Юнайтед» очень хорошая команда для того, чтобы попытаться выиграть лигу. Если бы мне пришлось определить клуб, который возьмет АПЛ в этом году, я бы назвал «Манчестер Юнайтед».



С тех пор как сэр Алекс Фергюсон покинул «Манчестер Юнайтед», это лучшая команда и лучший состав, который у них был. Роналду может оказать огромное влияние на повышение игровых стандартов, и я думаю, что «Манчестер Юнайтед» проведёт отличный сезон», — цитирует Джемба-Джемба Daily Mail.



Напомним, Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. За время карьеры он также играл за лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».