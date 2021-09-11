Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Комбаров сообщил, что не собирается завершать карьеру

Дмитрий Комбаров сообщил, что не собирается завершать карьеру
Комментарии

Защитник Дмитрий Комбаров отметил, что не собирается завершать профессиональную карьеру в ближайшее время.

«Заканчиваю ли карьеру? Нет, да куда мне заканчивать. Скоро всё узнаете», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, на данный момент Комбаров является свободным агентом. Последним клубом защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. «Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство Футбольной национальной лиги, что позволило самарской команде спустя год вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак».

Новость по теме
Д. Комбаров: Карпин — человек с характером и авторитетом, хочется, чтобы у него получилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021