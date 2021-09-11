Дмитрий Комбаров сообщил, что не собирается завершать карьеру
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Защитник Дмитрий Комбаров отметил, что не собирается завершать профессиональную карьеру в ближайшее время.
«Заканчиваю ли карьеру? Нет, да куда мне заканчивать. Скоро всё узнаете», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, на данный момент Комбаров является свободным агентом. Последним клубом защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. «Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство Футбольной национальной лиги, что позволило самарской команде спустя год вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак».
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