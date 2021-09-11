Главный тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результате матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги против московского «Локомотива». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.

«Всегда неприятно проигрывать. Была нормальная игра. Претендовали на очки точно. Но ошибка, которая перевернула игра по счёту, предопределила исход. Дальше игроки „Локо“ уже играли неплохо. После 1:0 они контроллировали игру. Но до пропущенного гола мы создавали больше моментов, чем соперник.

Понимали, что игра идёт, не отходили от своего плана. Но нельзя сказать, что мы доминировали, просто были инициативнее 60 минут. Но индивидуальное мастерство перевернуло матч.

Сегодня был дебют у двух игроков: у Бегича в РПЛ уже большой опыт, он достаточно адаптирован. Бэйл же совсем недавно в команде появился, впервые играл в России. Ему ещё надо познакомиться с нашим футболом. Считаю, оба провели совершенно нормальный матч», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.