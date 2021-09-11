Николич прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).



«Важные три очка, благодарен болельщикам за поддержку. После сборных всегда тяжёлые игры. Были игроки, которые провели всего несколько дней с нами. Главное, что забрали три очка. Двигаемся дальше.



Хорошо, что у нас есть глубина состава. Пришли новые игроки. Но невозможно, чтобы они сыгрались сразу. Это непростая задача. Во втором тайме, когда выпустили игроков, которые уже давно с нами, которые понимают — стало легче. Новички — талантливые парни. Будем работать. На поле будут те, кто приносят пользу. Всё отталкивается от результата. Сейчас мы можем варьировать тактику, менять игроков в играх», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.