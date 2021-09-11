«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм Хотспур»

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм Хотспур». «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 3:0.
С 58-й минуты матча гости играли в меньшинстве. Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Счёт в матче был открыт на 76-й минуте встречи. Нападающий «орлов» Уилфрид Заха реализовал пенальти, который заработал Конор Галлахер. Момент был проверен на VAR, после чего арбитр встречи Джонатан Мосс указал на одиннадцатиметровую точку.
На 84-й минуте матча, вышедший на замену, нападающий Одсонн Эдуард забил гол с передачи Заха. В добавленное ко второму тайму время Эдуард оформил дубль, ему ассистировал Галлахер.
В пятом туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сыграет с «Ливерпулем» на выезде, а «Тоттенхэм» примет дома «Челси». Первый матч состоится 18 сентября, а второй 19 сентября.
- 11 сентября 2021
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