Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Фиорентина». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм Хотспур»

«Кристал Пэлас» обыграл «Тоттенхэм Хотспур»
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Тоттенхэм Хотспур». «Кристал Пэлас» одержал победу со счётом 3:0.

С 58-й минуты матча гости играли в меньшинстве. Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Счёт в матче был открыт на 76-й минуте встречи. Нападающий «орлов» Уилфрид Заха реализовал пенальти, который заработал Конор Галлахер. Момент был проверен на VAR, после чего арбитр встречи Джонатан Мосс указал на одиннадцатиметровую точку.

На 84-й минуте матча, вышедший на замену, нападающий Одсонн Эдуард забил гол с передачи Заха. В добавленное ко второму тайму время Эдуард оформил дубль, ему ассистировал Галлахер.

В пятом туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» сыграет с «Ливерпулем» на выезде, а «Тоттенхэм» примет дома «Челси». Первый матч состоится 18 сентября, а второй 19 сентября.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
11 сентября 2021, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Заха – 76' (пен)   2:0 Эдуард – 84'   3:0 Эдуард – 90+2'
Удаления: нет / Танганга – 58'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021