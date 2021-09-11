Николич: Камано прошёл через непростую ситуацию. Я благодарен ему

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0) рассказал о коммуникации с руководством клуба, а также высоко оценил игру нападающего Франсуа Камано, оформившего дубль в этой встрече.

«У нас есть коммуникация с руководством. Выстроили систему, где тренер отвечает только за результат. Это нормально. Много людей: скауты и так далее, они делают свою работу, а за результат отвечает главный тренер.

Очень рад за Камано. Этот парень в отличной форме. Ему не хватало гола: были моменты, штанги. Сегодня забил сразу два. Прошёл через непростую ситуацию. У меня в жизни было две войны. Я знаю, что это такое, что за беспокойство ты испытываешь. Но Камано показал себя спокойным парнем. Он только вчера прилетел, отработал одну тренировку, вышел и забил два гола. Благодарен ему. Хочу поздравить Диму Баринова с днём рождения и капитанской повязкой в сборной, Федю Смолова с капитанской повязкой», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.