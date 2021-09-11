Рифат Жемалетдинов вышел на первое место по количеству ассистов в Российской Премьер-Лиге
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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отметился голевой передачей в победном матче с «Крыльями Советов» (2:0) в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому 24-летний игрок вышел на первое место по количеству ассистов (4) в чемпионате, а также догнал Джона Кордобу из «Краснодара» по системе гол+пас (7) и теперь делит с ним первую строчку по этому показателю.
Список лучших бомбардиров возглавляет ещё один игрок «Локомотива» Фёдор Смолов, у которого на счету шесть забитых мячей.
«Локомотив», набрав в 7 матчах 15 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайшим преследователем железнодоржников является «Зенит», который имеет 14 очков при одной игре в запасе.
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