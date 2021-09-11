Чеферин раскритиковал руководство «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал руководство мадридского «Реала», каталонский «Барселоны» и туринского «Ювентуса» за попытки создания Суперлиги, сообщает Marca с ссылкой на Der Spiegel.



«Я бы не возражал, если бы они вышли из УЕФА. При этом очень забавно, что они хотят создать новый турнир и хотят играть в Лиге чемпионов в этом сезоне.



Все три клуба имеют некомпетентное руководство, которое хотело убить футбол. Перес жалуется, что «Реал» сможет выжить, играя в Суперлиге, и в то же время пытается подписать Килиана Мбаппе за € 180 млн», — цитирует Чеферина Marca.



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».