Полузащитник «Ахмата» Бериша пропустит от полутора до двух месяцев

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша из-за повреждения плечевого сустава пропустит от шести до восьми недель, сообщает пресс-служба клуба из Грозного.
Футболист отправился на обследование в одну из зарубежных клиник. В ближайшие дни врачи вынесут решение: понадобится ли хирургическое вмешательство или будет назначено лечение и реабилитация без операции.
В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Зенит» и «Ахмат» (2:0, перерыв). Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Санкт-петербургский «Зенит» в 6 матчах набрал 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (13) и «Сочи» (12).
- 11 сентября 2021
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