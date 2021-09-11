Андрей Рублев – о сборной России: верю ли я в Валеру? Я верю в Федю

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что верит в нападающего «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова, отвечая на вопрос про национальную команду.



«Верю ли я в Валеру? Я дружу с Федей Смоловым, вчера только виделись. Я верю в Федю. Он искренне любит футбол, это самое главное», — цитирует Андрея Рублёва «Советский спорт».



В матче с национальной командой Мальты (2:0) Смолов забил за сборную России впервые за два года. До этого он забивал 8 июня 2019 года — тогда он сделал дубль в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).



Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).

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