Андрей Рублев – о сборной России: верю ли я в Валеру? Я верю в Федю

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что верит в нападающего «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова, отвечая на вопрос про национальную команду.
«Верю ли я в Валеру? Я дружу с Федей Смоловым, вчера только виделись. Я верю в Федю. Он искренне любит футбол, это самое главное», — цитирует Андрея Рублёва «Советский спорт».
В матче с национальной командой Мальты (2:0) Смолов забил за сборную России впервые за два года. До этого он забивал 8 июня 2019 года — тогда он сделал дубль в матче квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
- 11 сентября 2021
-
18:08
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:46
-
16:39
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:18
-
16:18
-
16:11
-
16:09
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:58
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:42
-
15:41
-
15:38
-
15:29