«Спартак» — «Химки»: Мозес и Промес попали в стартовый состав красно-белых

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Химок» на матч на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена » в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».



«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Соболев.



Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Ломовицкий, Хендрикс, Ларссон, Игнатов, Бакаев.

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Трошечкин, Глушаков, Адеми, Набиуллин, Данилкин, Филин, Кухарчук, Боженов.

Запасные: Генералов, Сычёв, Стоинович, Сабович, Соколов, Карпов, Давидян, Садыгов, Долгов.