«Спартак» — «Химки»: Мозес и Промес попали в стартовый состав красно-белых
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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Химок» на матч на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена » в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Химки».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Соболев.
Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Кутепов, Гапонов, Ещенко, Литвинов, Ломовицкий, Хендрикс, Ларссон, Игнатов, Бакаев.
«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Трошечкин, Глушаков, Адеми, Набиуллин, Данилкин, Филин, Кухарчук, Боженов.
Запасные: Генералов, Сычёв, Стоинович, Сабович, Соколов, Карпов, Давидян, Садыгов, Долгов.
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