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Павлюченкова и Рублёв сделали выбор между Месси и Роналду

Павлюченкова и Рублёв сделали выбор между Месси и Роналду
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв сделали выбор между нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Роналду. Он мне давно нравится. И внешне, и как человек. Он столько всего достиг, но до сих пор помешан на футболе. Не расслабляется, и большой респект ему за это», — цитирует Павлюченкову «Советский спорт».

«Роналду. Наслышан, как он вкалывает: раньше всех приходит на тренировку и позже всех уходит. Он – машина: пашет, пашет и пашет. Ещё в нем очень нравится, что он не боится взять на себя и инициативу, и вину, если что-то не получилось», — заявил Рублёв.

Напомним, сегодня, 11 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл Юнайтед» (1:0, 49-я минута). Криштиану Роналду забил в первом же матче после возвращения в стан «красных дьяволов».

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