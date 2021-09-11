Роналду забил первый гол в АПЛ после перерыва в 12 лет и 124 дня

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».



В добавленное к первому тайму время нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду забил гол в ворота «Ньюкасла». Тем самым удар Роналду стал вторым по протяжённости перерыва между голами в английской Премьер-лиге. Больший разрыв между результативными ударами зафиксирован только у защитника «Уиган Атлетик» Мэтта Джексона и составляет 13 лет и 187 дней.

Напомним, Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Криштиану уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».