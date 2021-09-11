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Видео первого гола Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Видео первого гола Криштиану Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».

В концовке первого тайма нападающий хозяев Криштиану Роналду забил гол в ворота «Ньюкасла». Этот мяч стал первым для португальца, проводящего первый матч после возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Видео первого гола Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»:

27 августа Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса». В период с 2003 по 2009 год Роналду уже выступал в стане «красных дьяволов». За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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