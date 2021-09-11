«Вест Хэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в дебютном матче Влашича

В матче четвёртого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» поделил очки в гостевом матче с «Саутгемптоном» — 0:0.

Этот матч стал дебютным в составе «молотков» для Николы Влашича, который в конце трансферного окна перебрался в Англию из московского ЦСКА. Хорват появился на поле на 63-й минуте и уже через несколько минут создал опасный момент, однако защитники «святых» справились и выбили мяч из штрафной. В конце встречи хозяева имели несколько хороших шансов для взятия ворот, но Лукашу Фабиански удалось сохранить их в неприкосновенности.

После четырёх матчей «Саутгемптон» имеет в своём активе три очка и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Лондонцы идут четвёртыми, набрав восемь очков.