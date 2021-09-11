«Вест Хэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в дебютном матче Влашича
Поделиться
В матче четвёртого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» поделил очки в гостевом матче с «Саутгемптоном» — 0:0.
Этот матч стал дебютным в составе «молотков» для Николы Влашича, который в конце трансферного окна перебрался в Англию из московского ЦСКА. Хорват появился на поле на 63-й минуте и уже через несколько минут создал опасный момент, однако защитники «святых» справились и выбили мяч из штрафной. В конце встречи хозяева имели несколько хороших шансов для взятия ворот, но Лукашу Фабиански удалось сохранить их в неприкосновенности.
После четырёх матчей «Саутгемптон» имеет в своём активе три очка и занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. Лондонцы идут четвёртыми, набрав восемь очков.
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
19:41
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
19:08
-
19:01
-
18:55
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:17
-
18:08
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:46
-
16:39
Партнерский контент