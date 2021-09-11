«Оренбург» разгромил «КАМАЗ» на выезде
Поделиться
Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «КАМАЗ» — «Оренбург». Встреча 10-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. «Оренбург» оказался сильнее соперника со счётом 4:0.
Уже на 24-й минуте счёт открыл нападающий «Оренбурга» Николай Прудников. Через две минуты преимущество упрочил форвард Аршак Корян. На 52-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий гостей Джоэль Фамейе. А окончательный счёт на 76-й минуте установил Аршак Корян, оформивший дубль.
«Оренбург» в 10 матчах набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «КАМАЗ» (17) – на седьмой позиции. Лидирует московское «Торпедо», набравшее 23 очка.
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
19:41
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
19:08
-
19:01
-
18:55
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:38
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:17
-
18:08
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:42
-
17:27
-
17:27
-
17:23
-
16:56
-
16:56
-
16:51
-
16:46
-
16:46
-
16:39
Партнерский контент