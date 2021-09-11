«Оренбург» разгромил «КАМАЗ» на выезде

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «КАМАЗ» — «Оренбург». Встреча 10-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. «Оренбург» оказался сильнее соперника со счётом 4:0.



Уже на 24-й минуте счёт открыл нападающий «Оренбурга» Николай Прудников. Через две минуты преимущество упрочил форвард Аршак Корян. На 52-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий гостей Джоэль Фамейе. А окончательный счёт на 76-й минуте установил Аршак Корян, оформивший дубль.



«Оренбург» в 10 матчах набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «КАМАЗ» (17) – на седьмой позиции. Лидирует московское «Торпедо», набравшее 23 очка.