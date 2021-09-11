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«Оренбург» разгромил «КАМАЗ» на выезде

«Оренбург» разгромил «КАМАЗ» на выезде
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Сегодня, 11 сентября, состоялся матч «КАМАЗ» — «Оренбург». Встреча 10-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. «Оренбург» оказался сильнее соперника со счётом 4:0.

Уже на 24-й минуте счёт открыл нападающий «Оренбурга» Николай Прудников. Через две минуты преимущество упрочил форвард Аршак Корян. На 52-й минуте счёт до разгромного довёл нападающий гостей Джоэль Фамейе. А окончательный счёт на 76-й минуте установил Аршак Корян, оформивший дубль.

«Оренбург» в 10 матчах набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «КАМАЗ» (17) – на седьмой позиции. Лидирует московское «Торпедо», набравшее 23 очка.

ФНЛ - Первый дивизион. 10-й тур
11 сентября 2021, суббота. 16:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 4
Оренбург
Оренбург
0:1 Прудников – 24'   0:2 Корян – 26'   0:3 Фамейе – 52'   0:4 Корян – 76'
Удаления: нет / Малых – 90+3'
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