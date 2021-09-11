«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: Фернандеш забил третий гол в ворота гостей

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».



Счёт был открыт в добавленное к первому тайму время. Нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду забил гол в ворота вратаря «Ньюкасла» Фредди Вудмана. Матч с «Ньюкаслом» стал первым для португальца после возвращения в стан «красных дьяволов».



На 59-й минуте встречи игрок «сорок» Хавьер Манкильо с передачи Аллана Сент-Максимена вернул равеноство на табло.

Однако уже через две минуты Роналду забил второй гол «красных дьяволов» с передачи Люка Шоу. За десять минут до окончания встречи португальский полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш с передачи Поля Погба забил третий гол в ворота «Ньюкасла».